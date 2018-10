Dany Brillant est en tournée en France avec Rock and Swing en partenariat avec France Bleu. Il s'arrête au Zénith de Saint-Étienne le mercredi 21 novembre.

Dany Brillant revient à ses premières amours avec un rythme swing présent dans "Suzette" en 1991. Un album et un concert sous le signe de l'amour et de la danse avec Rock and Swing.

Sur scène les paroles du crooner se mêlent à des performances de danse. Vous aussi vous aurez de prendre votre partenaire par la main et de le ou la faire tourner...si vous avez de la place autour de vous, ce qui n'est pas gagné...

Le rétro n'est jamais "has been" quand c'est Dany Brillant qui s'en charge. Concert au Zénith de Saint-Étienne le mercredi 21 novembre à 20h.