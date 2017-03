Gagnez vos places pour le concert de John Mayall avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le concert de John Mayall le 12 mars à la maison du peuple

Né à Macclesfield, une petite ville près de Manchester où il est bercé par les disques de jazz de son père et influencé par des artistes comme Leadbelly, Big Bill Broonzy, Albert Ammons, Pete Johnson, Charlie Christian, Django Reinhardt et Eddie Lang (son bluesman préféré restant J.B. Lenoir). À douze ans, il entreprend seul l'apprentissage de la guitare et de l'harmonica et, à treize ans, s'exerce à la technique du boogie-woogie au piano. Profondément original, il fabrique et décore lui-même ses guitares, vivant même un certain temps dans une grande cabane en haut d'un arbre, équipée d'un réfrigérateur et d'un tourne-disque.

John Mayall travaille d'abord plusieurs années comme graphiste, emploi qu'il abandonne définitivement à 30 ans, pour former The Bluesbreakers, qui reste le nom de son groupe près de cinquante ans après ses débuts.

En 2005, John Mayall reçoit la médaille d'Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE).

En incluant les huit produits par son fan-club, il a enregistré 65 albums depuis 1964 et continue de tourner avec sa formation depuis 2010 : Rocky Athas à la guitare, Greg Rzab à la basse et Jay Davenport à la batterie.