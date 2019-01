Gagnez vos places pour le concert de Julien Clerc au Scarabée de Roanne

Il est l'une des figures, l'un des repères de la chanson française : Julien Clerc fête ses 50 ans de carrière avec une tournée partout en France. Il souffle ses bougies au Scarabée de Roanne le vendredi 18 janvier 2019 à 20h.

Il en est passé du temps depuis son premier 45 tours, en 1968, La Cavalerie mais ce temps est passé très vite.

Il n'avait qu'une vingtaine d'année à l'époque. Fini les mains dans les poches, après 50 ans de carrière Julien Clerc est bien plus à l'aise sur scène malgré son naturel discret et réservé. En un demi siècle, il a engranger les tubes de plusieurs générations : Ce n'est rien, Si on chantait, Le patineur, This melody, Lily voulait aller danser ou encore l'inévitable Femmes, je vous aime.

La tournée des 50 ans c'est l'occasion de se souvenir de toutes les belles chansons de Julien Clerc et de les chanter avec lui. Rendez-vous le vendredi 18 janvier à 20h au Scarabée de Roanne.