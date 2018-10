L'affiche du concert de Legends Of Rock

Amateurs de rock, de guitares qui électrisent, de voix qui vous transcendent, de tubes intergénérationnels, le concert de Legends Of Rock vous attend au Zénith de Saint-Étienne le samedi 17 novembre.

Legends Of Rock c'est un hommage à trois grands groupes de rock : AC/DC, Aerosmith, et Guns and Roses

Si vous êtes fans de ces groupes et de leur musique, vous allez retrouver tout l'univers de vos idoles : voix, jeu de guitare, costumes, sons... vous y êtes, grâce au talent des artistes sur scène.

Legends Of Rock en concert au Zénith de Saint-Étienne le samedi 17 novembre à 20h. Gagnez vos places en ce moment sur France Bleu Saint-Étienne Loire