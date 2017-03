Gagnez vos places pour le concert de Lucky Peterson avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le concert de Lucky Peterson le 17 mars

Son père, James Peterson, chanteur et guitariste, tenait le Governor's Inn, un club de blues dans lequel il eut rapidement l'occasion de côtoyer nombre de musiciens tels que Buddy Guy, Koko Taylor, Muddy Waters ou encore Junior Wells.

Il commence l'apprentissage de l'orgue en prenant des cours avec Bill Doggett et Jimmy Smith. Il n'a alors que 5 ans lorsque Willie Dixon le repère. Plus tard, il passe à la guitare qui deviendra son deuxième instrument de prédilection.

En 2009, il a une dizaine d'albums à son actif dont Double Dealin' sorti en 2001. Sa dernière production Organ Soul Sessions, intégralement interprétée à l'orgue Hammond, montre son regain d'intérêt pour cet instrument et pour les standards de jazz et blues.

Il multiplie aussi les collaborations comme son duo avec Bootsy Collins, Cheb Khaled ou sa collaboration à l'album de la chanteuse Ayọ, Gravity At Last.

Lucky Peterson joue sur plusieurs instruments notamment sur la marque Gibson et sur un modèle signé du luthier Breton Tom Marceau (Marceau Guitars) depuis 2008. Son style à la guitare n'est pas sans rappeler celui de B.B. King. Il brille d'ailleurs plus par son style, son toucher et sa présence sur scène que par ses compositions dont peu de morceaux sont réellement connus du grand public.

En 2014, il sort l'album The Son of a blues man où il évoque ses racines, son enfance baignée de musique et sa carrière précoce. Il considère cet album comme « l'expression la plus authentique de ce qu'il est ».

Le 25 juillet 2015 il ouvre la 36e édition du festival Jazz à Vannes, dont il est l'un des habitués.

