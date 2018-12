Gagnez vos places pour le concert de MC Solaar au Zénith de Saint-Étienne le 14 décembre 2018

MC Solaar est en concert au Zénith de Saint-Étienne ce vendredi 14 décembre 2018 à 20h et France Bleu vous invite.

En 2017, Claude M'Barali alias MC Solaar était de retour avec un nouvel album "Géopoétique" et une nouvelle chanson "Sonotone" après dix ans d'absence.

Depuis, c'est une tournée partout en France et au delà de l'hexagone. L'interprète de "Bouge de là" est de retour à Saint-Étienne avec un concert événement. L'occasion pour ses fans de découvrir ses nouvelles chansons et ses plus grands tubes

