L’interprète de "Une belle histoire" ou encore de "Fais comme l'oiseau" nous propose sa "Causerie Musicale" à l'Escale de Veauche ce samedi 22 septembre à 20h30.

Michel Fugain propose plus qu'un concert. Il vous présente "une causerie musicale". Ses plus belles chansons et les histoires qui vont avec. L'ex-membre du Big Bazar vous raconte ce qui l'a inspiré, si les paroles sont venues après la musique, d'où vient sa passion, etc...?

Ce spectacle vous fait mieux connaître Michel Fugain.

En première partie, le duo de frères jumeaux venu de Lyonn : Jessandwest

