Gagnez vos places pour le concert de Murray Head avec France Bleu Belfort Montbéliard

Murray Head commence sa carrière dès l'enfance et signe son premier contrat avec EMI au milieu des années 1960. Tim Rice et Andrew Lloyd Webber l'engagent en 1969 pour interpréter Judas Iscariote dans la version originale de l'album Jésus Christ Superstar, auprès de Ian Gillan, le chanteur de Deep Purple, qui interprétait Jésus et Yvonne Elliman qui interprétait Marie-Madeleine. Quant à sa carrière cinématographique, elle prend son envol en 1966 dans un film de Roy Boulting, The family way avec Hayley Mills dont la musique a été écrite par Paul McCartney sur des orchestrations de George Martin, pour ce film Murray chante Someday soon. Parallèlement à sa carrière au cinéma, il débute aussi à la télé en jouant dans deux épisodes de la série-télé St Ives en 1967. Puis, toujours en 1967, il joue dans le film À cœur joie aux côtés de Brigitte Bardot et Jean Rochefort. Et sur la bande sonore de ce film, on retrouve deux chansons avec David Gilmour au chant, quelques mois seulement avant qu'il ne fasse son entrée chez Pink Floyd comme guitariste. I must tell you why et Do you want to marry me?.

