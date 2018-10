Une légende vivante du blues est au Fil de Saint-Étienne le mercredi 17 octobre.

Il est le représentant du courant musical New York City Blues. Sa carrure, sa voie, son jeu de guitare l'impose dans les salles de concerts de la planète depuis plus d'une décennie. C'est un grand moment de musique, de blues qui s’apprête à arriver sur la scène stéphanoise du Fil. Recevoir un tel artiste est un honneur et assister à un de ses concerts, une chance.

Pour être parmi les privilégiés : jouez et gagnez vos places pour le concert événement de Popa Chubby, au Fil de Saint-Étienne le mercredi 17 octobre à 20h30, sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

En première partie : un gars du cru. Le talentueux Louis Mezzasoma entame sa tournée chez lui le jour de la sortie de son nouvel album "Introspection"