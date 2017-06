Gagnez vos places pour le concert de U2 le 25 juillet au Stade de France les 27 et 29 juin au 01.42.30.10.10

Nous vous faisons gagner deux places pour passer une soirée de rêve avec Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. : U2 le 25 juillet au Stade de France les 27 et 29 juin dans Carré Vip au 01.42.30.10.10

Pour le trentième anniversaire de l'album mythique "The Joshua Tree ", U2 entame une tournée mondiale sensationnelle. Pour cet événement, le groupe revisite les plus grands succès de l'album comme « With Or Without You », « Where The Streets Have No Name » ou encore « I Still Haven’t Found What I’m looking For ».