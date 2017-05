Gagnez vos places pour le concert des Kids United

France Bleu vous offre des places pour le concert des Kids United Le 21 mai au Zenith de Paris au 01.42.30.10.10

Créé à l'initiative de l'Unicef, le collectif baptisé "Kids United" est composé de 6 petits prodiges de la chanson âgés de 8 à 15 ans et déjà connus pour certains pour leur participation dans les télé-crochets "The Voice Kids" ou "La France a un incroyable talent". Fort du succès de leur premier album intitulé "Un Monde merveilleux", classé numéro un des ventes et porté par le tube de Demis Roussos "On écrit sur les murs", les chanteurs partent en tournée dans toute la France pour célébrer en musique la paix et l'espoir !

Les artistes en herbe reprennent avec toute leur candeur des grands standards de la chanson tels que les titres "Sauver l'amour", "Tout le bonheur du monde", "Happy" ou "Imagine". De Francis Cabrel à Daniel Balavoine en passant par Pharrell Williams, les enfants revisiteront les plus belles mélodies de ces icones de la chanson française ou internationale.

C'est avec la bienveillance de leur marraine Hélène Ségara et de leur parrain Corneille, que les jeunes artistes porteront ce projet sur les scènes de l'Hexagone.

(Une partie des bénéfices de la vente de l'album est reversée à l'UNICEF, afin de permettre aux équipes sur le terrain de poursuivre et de renforcer leurs actions pour protéger les enfants vulnérables.)

