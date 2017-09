Gagnez vos places pour le concert Florent Pagny le 27 octobre au Zénith de Saint-Étienne

Du 11 au 14 septembre, France Bleu Saint-Étienne Loire vous offre les dernières places pour le concert de Florent Pagny au Zénith de Saint-Étienne le 27 octobre 2017

Le "55 tour" de Florent Pagny s'arrête à Saint-Étienne le 27 octobre

Florent Pagny est en tournée partout en France avec France Bleu. "55 tour" est un clin d'oeil aux 55 ans du chanteur. Le chanteur aux 30 ans de carrière passe à Saint-Étienne le 27 octobre prochain au Zénith. Toute la semaine, du lundi 11 septembre au vendredi 14 septembre, France Bleu Saint-Étienne vous offre des précieux sésames pour ce concert.

Écoutez France Bleu Saint-Étienne Loire

Jouez dans France Bleu Matin entre 6h et 9h et gagnez vos places pour le Zénith de Saint-Étienne et le concert de Florent Pagny. Deux places par jour à remporter.

Florent Pagny sort son 14e et nouvel album le 22 septembre avec France Bleu.