On joue ensemble du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre sur France Bleu Périgord pour vous offrir vos places pour le concert privé France Bleu de Kendji Girac à Montauban mercredi 11 novembre 20h à la salle Eurythmie

Pour rappel, le périgourdin Kendji Girac a gagné la saison 3 de The Voice : La Plus Belle Voix en 2014. Ce natif de Périgueux a rapidement confirmé avec son premier succès et premier titre "Color Gitano".

Amigos,

Je serai en concert à l'AccordHôtels Arena le 30 novembre 2019

et en tournée dans toute la France, Belgique et Suisse !!

Réservez vos places dès maintenant : https://t.co/GpL6p4OWeI

Hâte de vous y retrouver 🙏❤️ pic.twitter.com/zc5F3hiOtT — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) October 2, 2018

