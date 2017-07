gagnez vos places pour le festival des mômes avec France Bleu Belfort Montbéliard

Créé en 2000, le Festival des Mômes est une manifestation culturelle, ludique et éducative unique, qui s’adresse aux enfants âgés de 18 mois à 13 ans. Ce grand rassemblement familial se déroule chaque année fin août, en plein cœur de Montbéliard. Le Festival des Mômes, c’est 27 spectacles en salle et en rue, ainsi que près de 70 ateliers et espaces ludiques.

Le Festival des Mômes est un événement authentique, sans but lucratif, avec pour seul objectif de faire le bonheur des enfants. Une formidable aventure à savourer en famille, qui permet à petits et grands de se cultiver, d’aiguiser leur curiosité, de stimuler leur imaginaire et de se divertir !

Au fil des années, le Festival des Mômes s’est forgé une belle personnalité grâce à la qualité de sa programmation mais aussi grâce à ses valeurs qui lui sont chères telles que la solidarité, la citoyenneté, l’égalité et l’accessibilité. Il est donc un événement unique en France par sa convivialité et la place centrale qui est accordée à l’enfant !

L’esprit du Festival, c’est la place centrale accordée à l’enfant : il est considéré comme spectateur, acteur et citoyen. L’un des objectifs principaux est de rendre l’action culturelle accessible dès le plus acteur et citoyen. L’un des objectifs principaux est de rendre l’action culturelle accessible dès le plus jeune âge

Les spectacles et les ateliers sont choisis dans le but de faire grandir les enfants en développant leur esprit critique et leur sensibilité artistique

Le centre-ville de Montbéliard devient, le temps des festivités, un véritable Village des Mômes. Il est investi par plus de 80 chapiteaux et cabanes en bois, où se déroulent de 14h à 19h les ateliers et espaces ludiques. Les enfants peuvent également assister à près d’une trentaine de spectacles sur quatre jours. En rue ou en salle, les artistes invités présentent aux enfants et aux parents des spectacles variés et de qualité.

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour ce festival !! Écoutez nous et jouez au 03 84 22 82 82 pour remporter vos places !! Retrouvez également toute l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard en direct du festival lors d'une émission spéciale le 25 août entre 16h et 19h !!