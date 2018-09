France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un séjour à Nancy à l'occasion du Nancy Jazz Pulsations

Tous les jours, de lundi à vendredi, entre 11h et 12h, jouez avec Stéphane Veaux dans Top Chrono pour remporter vos places pour le Nancy Jazz Pulsations. Pour cela c'est très simple:

Inscrivez vous au 03 84 22 82 82 le jour de votre choix entre 11h et 12h. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez alors répondre à un maximum de questions en une minute. L'auditeur qui aura marqué le plus de points participera au tirage au sort du vendredi qui lui permettra de gagner ce séjour. Le lot comprend:

2 places de concert

l'hébergement à l'hôtel du Cottage ainsi que les petits déjeuners

Un diner pour 2 dans un restaurant de Nancy

Les places de concert sont valables pour le concert de Eddy De PRETTO le mardi 16 octobre.