Gagnez vos places pour le parc du petit prince à l'occasion de sa réouverture

La pierre de Tonnerre

Cette attraction fait directement écho à l’histoire vraie du lieu ! Le 7 novembre 1492, une météorite géante provenant d’un astéroïde atterrit à l’emplacement actuel du parc et sera surnommée La Pierre de Tonnerre à cause de l’éclair et du bruit qu’elle a provoqué. Encore exposée à la mairie d’Ensisheim, à quelques kilomètres du parc, elle est mondialement connue car c’est la première fois dans l’histoire de l’occident que les hommes ont collecté et analysé un objet céleste. La rumeur dit d’ailleurs que Le Petit Prince, lui-même venu à bord de l’astéroïde B612, a naturellement choisi en juillet 2014, ce site pour revenir sur Terre... En 2019, la Pierre de Tonnerre revient en Alsace ! L’attraction embarquera les visiteurs (dès 3-4 ans) sur 5 astéroïdes (Petit Prince, Rose, Roi, Businessman et Allumeur) pour un drôle de voyage dans l’espace. Les astéroïdes perdent le contrôle de leur trajectoire avant de percuter la Pierre de Tonnerre. Attention au choc !

« Fly me to the Moon »

À l’occasion du 50e anniversaire du premier pas sur la lune, un nouveau film en 3D sera diffusé dans le Grand Cinéma. À destination des plus petits « Fly me to the Moon » raconte l’histoire de trois mouches qui partent malgré elles avec Apollo 11 dans un voyage spatial !

