Gagnez vos places pour le spectacle d'Antonia de Rendinger le 4 avril à la maison du peuple de Belfort

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le spectacle d'Antonia de Rendinger le 4 avril à 19h30 à la maison du peuple de Belfort

C’est par l’improvisation qu’Antonia De Rendinger fait ses débuts dans le monde du spectacle. Après être passée par la Ligue d’Impro montréalaise et la compagnie Inédit Théâtre, la comédienne écrit et met en scène son premier spectacle solo, Itinéraire d’une enfant ratée en 2003. Coup du hasard ? C’est Claude Lelouch lui-même qui lui remet le prix Henri Salvador lors du festival de Saint-Gervais en 2012. Ce prix vient couronner son deuxième seule-en-scène, Travail, famille, poterie. C’est également à l’occasion de ce festival que l’humoriste rencontre Olivier Sitruk, qui la mettra dès lors en scène.



Antonia De Rendinger revient ainsi en 2016 avec un troisième one-woman-show, Moi jeu, dans lequel elle interprète cette fois une vingtaine de personnages. Hors des planches, l’artiste prête sa voix pour de nombreux doublages. Elle est notamment la voix française de la présentatrice Dörthe Eickelberg de l’émission "Xenius" diffusée sur Arte. Elle participe aussi à plusieurs émissions d’humour comme "On n’demande qu’à en rire", "Montreux Comedy Festival" ou "Les grands du rire". En 2015, elle rejoint l’équipe d’Arthur dans "Vendredi tout est permis"

