Gagnez vos places pour le spectacle d'Elodie Poux à la maison du peuple de Belfort

En 1982 Elodie Poux naît dans le 91. Les tympans montés à l’envers et la timidité autistique, la petite Élodie grandit entre deux frères hyperactifs qui tentent régulièrement de mettre fin à ses jours.

En 2009, elle s’inscrit à un atelier d’art du conte et expression corporelle, c’est la révélation : être sur scène, elle kiffe grave !

En 2012, on lui fait remarquer que ses contes deviennent de plus en plus humoristiques alors elle s’inscrit à des cours de café-théâtre. Écriture, scène, jeu, interprétation de personnages, Elodie trouve petit à petit son style.

De scènes en scènes et de festivals en festivals, Elodie conquiert un large public avec son humour corrosif et pétillant à la fois. Elle gagne 33 prix en 23 festivals d’humour.

En mars 2016, Elodie partage la scène avec Jean-Marie Bigard au Festival Festi’Femmes à Marseille (13)

.

Elodie intervient régulièrement sur Rire et Chansons lors de chroniques dans l’émission de Sébastien Boché « 1 heure avec… » et aussi dans la matinale de Bruno Roblès. Ses sketchs sont diffusés quotidiennement sur cette radio.

Le 31 mars 2017 elle connait un grand succès dans l’émission « Signé Taloche » diffusée sur la RTBF en Belgique puis sur France 4 en France, sa première télé nationale.

Depuis les plus grands lui ont ouvert la porte de leurs émissions radios et télés : Michel Drucker, Patrick Sébastien, Jean-Luc Lemoine, Le Marrakech du Rire, Le Montreux Comédie Festival, Laurent Boyer, Anne Roumanoff, Cauet…

