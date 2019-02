Gagnez vos places pour le spectacle de Camille et Julie Berthollet à la MALS de Sochaux le 1 mars

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le spectacle de Camille et Julie Berthollet à la MALS de Sochaux le 1 mars à 20h

Révélées au public par l'émission Prodiges de France 2.

Le programme de cette tournée est composé de titres du 1er et du 2ème album, ainsi que d'inédits et de surprises que nous nous réjouissons énormément de partager avec le public ! Des artistes incroyables nous accompagnent sur cette tournée, tel que l'excellent pianiste Guillaume Vincent.

Camille et Julie présenteront un programme pétillant et plein de fraîcheur toute à leur image et leur talent.

Pour remporter vos places, c'est simple : Appelez nous au 03 84 22 82 82 , donnez nous la bonne réponse à la question qui vous sera posée et si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec vos places pour leur spectacle