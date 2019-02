Gagnez vos places pour le spectacle de Jean-Marie Bigard à la Mals de Sochaux

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le spectacle de Jean- Marie Bigard le 6 mars à 20h30 à la MALS de Sochaux

Jean-Marie Bigard naît le 17 mai 1954 à Troyes, dans l'Aube. Issu d'un milieu ouvrier, il est le petit dernier d'une fratrie de quatre enfants. Il obtient un BEP mécanique générale mais rêve d'un autre destin. Des drames successifs vont faire basculer sa vie.Il fait la connaissance de Tex, jeune auteur comique avec lequel il écrit des sketchs et se produit dans un petit théâtre de sa ville natale. Au début des années 80, les deux acolytes décident de tout quitter pour tenter leur chance à Paris.

Les débuts du jeune humoriste sont difficiles. En 1984, il se produit sur la scène du Point Virgule à Paris et fait la connaissance de Laurent Baffie, également auteur de sketchs, avec lequel il se lie d'amitié. En 1987, c'est grâce à l'émission La Classe, diffusée sur France 3 et dirigée par Fabrice, que Jean-Marie Bigard va être révélé au grand public. Son premier one-man show Vous avez dit Bigard ? En 1988 rencontre un vif succès. L'humour grivois, le style direct et l'énergie déployée sur scène par l'humoriste séduisent un large public. Dès lors, Jean-Marie Bigard va remplir des salles de plus en plus grandes avec ses spectacles (100% Tout neuf, Bigard met le paquet) jusqu'à investir le Stade de France avec Des Animaux et des Hommes en 2004. En 2014, il fête son 60e anniversaire et ses trente ans de carrière sur la scène parisienne du Grand Rex. Le spectacle est retransmis en direct dans plus d'une centaine de salles de cinéma.

