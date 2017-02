Gagnez vos places pour le spectacle de Sophia ARAM avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le spectacle de Sophia Aram le 10 mars

Dans son nouveau spectacle, Le Fond de l’air effraie, Sophia Aram s’assume totalement : bobo, athée, de gauche et de « mauvaise foi ». Elle y passe en revue l’actualité des derniers mois, qui navigue entre sujets légers (la sortie du livre de Valérie Trierweiler) et graves (les attentats de Charlie Hebdo). Elle se fait plus mordante avec ses cibles préférées : Eric Zemmour, Marine Le Pen, Robert Ménard…

En dehors de la politique, c’est aussi la société qui l’intéresse. Le problème du chômage lui inspire de belles saillies : « Les emplois précaires sont à la baisse du chômage ce que la sodomie est à la contraception : ça marche, mais ça fait mal ! » Elle fait aussi de jolis contre-pieds, comme lorsqu’elle parle de l’invasion des banlieues par les bobos, ces drôles de gens qui mangent des « légumes zoubliés », vus par sa tante Fatiha.