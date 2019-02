Gagnez vos places pour le spectacle "Duels à Davidéjonathan" le 8 mars à la Mals

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le spectacle "Duels à Davidéjonathan" le 8 mars à 20h à la MALS de Sochaux

Un western vraiment à l'ouest

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons, apprend qu'il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition...

Pour sa première comédie co-écrite avec Romain Chevalier, Artus libère son humour toujours plus piquant et décalé, avec l'aide de complices aussi fêlés que Greg Romano, Sébastien Chartier, l'hallucinant Julien Schmidt et la délicieuse Céline Groussard, en multipliant les personnages les plus loufoques dans un western explosif qui repousse les limites du théâtre et de la bienséance.

