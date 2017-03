Gagnez vos places pour le spectacle Les Misérables au Galaxie d'Amnéville avec France Bleu Lorraine

"Les Misérables", le chef d'oeuvre musical, sera présenté pour la première fois en français et dans une version concert inédite, sur la scène du Galaxie d'Amnéville mercredi 15 mars à 20h00. France Bleu Lorraine vous offre vos places.

Les Misérables, est le chef d’oeuvre littéraire de Victor Hugo, écrit en 1862, racontant dans le Paris du XIXème siècle les déchirants et sublimes destins croisés d’hommes et de femmes, sur fond d’amour, de sacrifice, de rédemption et de rébellion.

Les Misérables, c'est aussi le chef d’oeuvre musical d’Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg, créé en 1981 au Palais des Sports de Paris dans une mise en scène de Robert Hossein. C’est à ce jour, l’un des plus grands succès de l’histoire de la comédie musicale dans le monde, avec plus de 70 millions de spectateurs, des représentations dans plus de 44 pays et une interprétation dans 22 langues ! Depuis 30 ans, le spectacle n’a d’ailleurs jamais cessé d’être à l’affiche à Londres.

Une nouvelle version inédite !

Retrouvez sur la scène du Galaxie d'Amnéville trente chanteurs lyriques et semi-lyriques, accompagnés par un orchestre symphonique sous la direction d'Alexandra Cravero. Les costumes ont, eux, été spécialement réalisés pour ce concert exceptionnel.

Gagnez vos invitations pour ce grand spectacle

Inscrivez-vous ci-dessous et tentez de remporter vos places pour vous et la personne de votre choix pour la représentation du mercredi 15 mars à 20h00.