gagnez vos places pour le spectacle "Non à l'argent" à la MALS de Sochaux

Jouez pour gagner vos places pour le spectacle "Non à l'argent" le 19 décembre à 20h à la MALS de Sochaux avec France Bleu Belfort Montbéliard

Le résumé de la pièce :

Richard, architecte fauché, réunit ses proches. Il a une révélation à leur faire, une déclaration d’amour. Il aime sa vie comme elle est, voilà pourquoi il renonce à toucher un gain de 162 millions d’euros au loto. Et oui, à quoi sert l’argent quand on a l’amour ? Une comédie grinçante et inattendue.

Un bon moment de distraction en perspective !!