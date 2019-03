Gagnez vos places pour les Chevaliers du Fiel au Zénith de Saint-Étienne le jeudi 28 mars à 20h

Camping For Ever, le nouveau spectacle des Chevalier du Fiel

Le duo qui vous fait rire tous les jours sur France Bleu sont en tournée partout en France, et il s'arrête au Zénith de Saint-Étienne ce jeudi 28 mars 2019.

Ils vous accompagnent du lundi au vendredi à 8h45 et 16h45 avec leurs sketchs, ils sont aussi sur scène. Les Chevaliers du Fiel présente leur nouveau spectacle dans l'Hexagone avec France Bleu.

Après Croisières d'Enfer, Noël d'enfer, voici la suite des aventures de Monsieur et Madame Lambert dans Camping Car For Ever. Le couple déjanté ont acheté leur véhicule de tourisme pour un spectacle qui sent bon l'iode et le rosé. Une aventure désopilante proposée par ce qu'il se fait de mieux dans le milieu du rire en France.

Les Chevaliers du Fiel sont au Zénith de Saint-Étienne ce jeudi 28 mars à 20h. Gagnez vos invitations en jouant ici et en écoutant France Bleu.

