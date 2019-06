Gagnez vos places pour les Eurockéennes avec France Bleu Belfort Montbéliard

Top départ dès le 4 juillet pour le cru 2019 des Eurockéennes de Belfort !

30 ans et toujours mordant !

58 artistes et groupes sont programmés pour cette 31ème édition, avec des artistes francophones comme Angèle, Jain, Jeanne Added ou bien encore Christine and the Queens. C'est aussi le retour de Stray Cats, Slash et The Smashing Pumpkins, mais également la présence des artistes comme Suprême NTM et Petit Biscuit. Cette année réserve également une nouveauté en faisant une place au stand-up en accueillant Malik Bentalha et le Comte de Bouderbala.

Eurockéennes 2019 - https://www.eurockeennes.fr/

Le festival promet énergie, expérience et engagement...

Fidèle à son esprit d'éternelle jeunesse, le festival qui se tiendra du 4 au 7 juillet 2019, prend toujours place sur la presqu'île du Malsaucy et s'illustre encore une fois comme le miroir de son époque et reste l'un des plus grand rassemblement musical européen.

Collage Eurockéennes 2019 - Alexandre Latouche

Vos places à remporter sur France Bleu Belfort Montbéliard

En restant à l'écoute de votre radio préférée tentez de remporter vos places pour les Eurockéennes ! Un numéro de téléphone à retenir : 03.84.22.82.82.