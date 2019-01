Gagnez vos places pour les spectacles de Roland Magdane à Lyon le 31/01 et à Saint-Étienne le 2/02

Roland Magdane est de retour dans le région. Il finira le mois de janvier à la Bourse du Travail de Lyon et commencera février au Zénith de Saint-Étienne.

Avec son spectacle, Roland Magdane sillonne l'hexagone avec dans ses valises les meilleurs personnages de ses précédents spectacles.

On va retrouver le pépé et la mémé, l'adolescent, et sa femme car le dénominateur commun c'est sa femme.

Il s'inspire de sa vie, de la vie quotidienne pour raconter des histoires complètement loufoques et délirantes. Roland Magdane s'arrête le jeudi 31 janvier à la Bourse du Travail de Lyon et le 2 février au Zénith de saint-Étienne à 20h.

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Étienne Loire.