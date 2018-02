Strasbourg, France

Michel Leeb sera à Strasbourg pour fêter ses 40 ans de carrière.

Cet anniversaire, Michel Leeb tenait à le fêter sur scène : pour lui, 40 ans de carrière, c’est avant tout 40 ans de partage avec un public fidèle, qui l’a suivi dans le rire, la comédie et la musique.

« J’ai reçu des milliers et des milliers de cadeaux depuis toutes ces années. Les gens ne s’imaginent pas à quel point ils ont nourri ma créativité. A mon tour de leur faire un cadeau… »

Ce cadeau, ce sera un one man show à son image, rempli de souvenirs, avec des parodies, des imitations et des sketches désormais cultes. Et comme l’artiste aime le mélange des genres et des talents, il sera accompagné par cinq musiciens, pour une ambiance live, chic et joyeuse à la fois… « Ce sera un véritable spectacle de Music-hall comme je les aime. Car seul le Music-hall peut offrir autant de plages d’émotions. Un cadeau comme un livre que l’on va feuilleter ensemble…»

De l’humour, du swing et de la complicité : un événement tout en élégance à ne pas manquer !