Gagnez vos places VIP pour le Championnat de France Supercross au Galaxie d'Amnéville

Les amateurs.trices de grand spectacle vont adorer : la finale du Supercross SX Tour se déroule les vendredi 14 et samedi 15 décembre 2018 au Galaxie d'Amnéville. France Bleu Lorraine vous offre vos places VIP pour cette grande finale indoor du championnat de France !

Le championnat de France Sx Tour fera étape au Galaxie d’Amnéville. Après une édition 2017 à guichet fermé avec 4 000 spectateurs par soir, Le Galaxie d'Amnéville accueille à nouveau la Finale du Championnat de France SX Tour et son show Freestyle de très haut niveau, les vendredi 14 et samedi 15 décembre 2018 pour le show immanquable de Noël dans le Grand Est.

