Gagnez vos places VIP pour le Cirque de Saint Petersbourg avec France Bleu Lorraine

Les 10, 11 et 12 mars prochain, Le Grand Cirque de Saint Petersbourg dresse son chapiteau au Parc des Expositions de Metz. France Bleu Lorraine vous offre votre pass famille (4 places) pour la séance de votre choix et en tribune d'honneur, s'il vous plait !

Un nouveau spectacle époustouflant !

Un show russe inédit mêlant tradition et modernité composé d’une quinzaine d’artistes slaves. Sur la piste se succèdent des numéros inédits et une cascade d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres. Ce nouveau spectacle saura nous transporter et vous mettre des étoiles dans les yeux.

La magie du cirque et de ses artistes est de retour à Metz

Ce spectacle venu de la Venise du Nord, Saint-Pétersbourg, inspire les artistes de vrais exploits scéniques. Le mélange des genres et des époques nous transporte dans un autre monde, une autre culture.

Gagnez vos pass famille (4 personnes) en tribune d'honneur pour la séance de votre choix

Inscrivez-vous ci-dessous et tentez de remporter votre pass famille en tribune d'honneur:

Accompagné par le folklore des chants et des ballets Russes, laissez-vous emporter au pays des steppes et des Toundras, avec une pléiade d’artistes qui font la tradition et la renommée du cirque Russe à travers le monde.

Retrouvez les Stars du Cirque de Russie au Parc des Expos de Metz:

Vendredi 10 mars à 18h00 et 20h30

Samedi 11 mars à 14h30 - 17h00 et 19h30

Dimanche 12 mars à 10h30 - 14h30 et 17h00