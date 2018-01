Vous adorez les écouter chaque jour sur France Bleu Lorraine mais cette fois, c'est sur scène que nous vous invitons à la rigolade ! Gagnez vos places VIP pour Noël d'Enfer, la dernière folie et le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel mardi 16 janvier au Galaxie d'Amnéville.

La dernière folie des Chevaliers du Fiel

M. et Mme Lambert débarquent aux sports d’hiver et c’est Noël qui prend feu !

2 comédiens, 8 personnages : réveillon, amour, aventure…

A Noël, ne soyez pas "vénère", offrez-vous Noël d’Enfer, un spectacle France Bleu ! Le tout dans un énorme fou rire offert par les Chevaliers du Fiel.

Gagnez vos invitations VIP

Retrouvez votre duo préféré dans leur nouveau spectacle mardi 16 janvier à 20h30 au Galaxie d'Amnéville et gagnez vos places VIP grâce à France Bleu Lorraine : accès parking, cocktail d'avant spectacle et places en loge France Bleu.

Un rendez-vous quotidien sur France Bleu...

Vous avez rendez-vous avec Eric et Francis, tous les jours, du lundi au vendredi, à 8h45 et 16h45, mais aussi les samedis et dimanches de 12h30 à 13h pour le Chevalier Show avec France Bleu !

Retrouvez et réécoutez toutes les chroniques et émissions des Chevaliers du Fiel en vidéo ! Avec chaque jour un nouveau sketch :