Gagnez vos prochaines vacances avec France Bleu Paris

Aujourd’hui, Odesia offre des services résolument en lien avec les habitudes de consommation et propose différentes expériences de vacances, que vous soyez adeptes des vacances tout inclus, de séjours découverte ou de week-end en pleine nature propice à la détente.

A l'occasion de la Fête des Mères, France Bleu Paris et Odesia s’associent pour vous offrir 1 séjour de 3 ou 4 jours pour 2 adultes dans la gamme Sozen.

Etudiée spécialement pour tous ceux qui partent en dehors des vacances scolaires pour une nuit ou plus longtemps, Sozen vous invite à la détente et au lâcher-prise. Ici, vous vivez au rythme d’activités axées sur le bien-être et le contact avec la nature.

Idéal pour se ressourcer, se déconnecter... retrouvez de bonnes sensations à deux ou avec des enfants en bas âge. Avec Sozen, c’est tellement agréable de se faire bichonner !

Les destinations Advengo :

. Chalet du Grépillon***

. Camping le Domaine des Bans****

. Village vacances Le Pescadou**

. Village vacances du Phare**

. Résidence Horizons Ré***

. Le Domaine du Thronnet ***

. Hôtel De Pen Bron***

. Le Domaine de Seillac***

. Gîtes du Domaine des Bans

Un séjour à s’offrir pendant les vacances scolaires, sauf entre le 20 juillet et le 24 aout.

L’esprit Odesia

Odesia est construite sur trois piliers essentiels : le naturel, la convivialité et la citoyenneté.

Loin des clichés habituels, la force d’Odesia se trouve dans une balade en forêt, au détour d’un coucher de soleil au bord de l’eau, dans un échange amical autour d’une table. Le tout dans une démarche citoyenne remarquée.

Ce riche patrimoine est son atout pour durer dans le temps.

La qualité des sites

Les structures sont toutes situées sur des emplacements naturels exceptionnels où passer des vacances est un véritable plaisir.

Aux Karellis ou aux Rousses, la vue est à couper le souffle et nous sommes au départ des sentiers de randonnées.

À l’Île de Ré (Village Club Le Phare), à Uxelles ou à Figanières-en- Provence, nos parcs privatifs et sécurisés vous garantissent le calme à l’écart des grands centres touristiques bruyants.

À La Couronne Plage ou sur nos deux Campings Clubs au contraire, vous séjournez … sur la plage, au milieu de la plus belle calanque de la Côte Bleue ou au bord d’un magnifique lac de campagne. Confort et sites d’exception

Odesia c’est 12 établissements en France : 3 campings, 7 villages clubs, 1 résidence de vacances et 1 hôtel