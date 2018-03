France Bleu Cotentin vous offre une semaine pour 4 personnes au Camping 5* La Route Blanche de Bréville-sur-Mer près de Granville dans la Manche. Du 19 au 23 mars, participez au jeu Le 50 et tentez votre chance.

Bréville-sur-Mer, France

Le Camping 5* La Route Blanche de Bréville-sur-Mer est situé en bord de mer, proche de Granville et face aux iles anglo-normandes. Dans un cadre fleuri, avec la plage à vos pieds, des chemins de randonnées à proximité et à 2 minutes d’un magnifique golf 9 et 18 trous, le Camping 5* La Route Blanche est l’endroit idéal pour des vacances familiales.

Sur place un espace aquatique chauffé avec toboggans, bain à bulles et pataugeoire est à votre disposition. Sur le camping vous trouverez aussi des trampolines, un Fitness-Park, des jeux d’enfants, des structures gonflables, un terrain de boules, des tables de ping-pong.

Mobil-home Grand Confort du Camping 5* La Route Blanche ( photo non contractuelle)

Pendant votre séjour au Camping La Route Blanche vous serez logés en mobil-home Grand Confort avec 2 chambres séparées, lave-vaisselle, télévision, terrasse en bois de 11m² et abri de jardin.

Visitez un mobil-home Grand Confort

Ce séjour d’une semaine pour 4 personnes au Camping 5* La Route Blanche de Bréville-sur- mer d’une valeur de 455€ est valable jusqu'au 23 septembre 2018 hors mois de juillet et août et jours fériés.

Du 19 au 23 mars, participez au jeu Le 50 sur France Bleu Cotentin de 11h à midi. Appelez le 02 33 23 13 23 et tentez votre chance.

Le site du Camping 5* La Route Blanche à Bréville-sur-Mer