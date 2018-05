France Bleu Cotentin vous offre une semaine pour 4 personnes au Camping 5* La Route Blanche de Bréville-sur-Mer près de Granville dans la Manche. Du 7 au 11 mai, participez au jeu Le 50 et tentez votre chance.

Bréville-sur-Mer, France

Le Camping 5* La Route Blanche de Bréville-sur-Mer est situé en bord de mer, proche de Granville et face aux iles anglo-normandes. Dans un cadre fleuri, avec la plage à vos pieds, des chemins de randonnées à proximité et à 2 minutes d’un magnifique golf 9 et 18 trous, le Camping 5* La Route Blanche est l’endroit idéal pour des vacances familiales.

Sur place un espace aquatique chauffé avec toboggans, bain à bulles et pataugeoire est à votre disposition. Sur le camping vous trouverez aussi des trampolines, un Fitness-Park, des jeux d’enfants, des structures gonflables, un terrain de boules, des tables de ping-pong.

Mobil-home Grand Confort du Camping 5* La Route Blanche ( photo non contractuelle)

Pendant votre séjour au Camping La Route Blanche vous serez logés en mobil-home Grand Confort avec 2 chambres séparées, lave-vaisselle, télévision, terrasse en bois de 11m² et abri de jardin.

Visitez un mobil-home Grand Confort

Ce séjour d’une semaine pour 4 personnes au Camping 5* La Route Blanche de Bréville-sur- mer d’une valeur de 455€ est valable jusqu'au 23 septembre 2018 hors mois de juillet et août et jours fériés.

Du 7 au 11 mai, participez au jeu Le 50 sur France Bleu Cotentin de 11h à midi. Appelez le 02 33 23 13 23 et tentez votre chance.

Le site du Camping 5* La Route Blanche à Bréville-sur-Mer