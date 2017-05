Gagnez vos vols au départ de Paris-Beauvais en écoutant France Bleu Picardie

A l'occasion du 20ème anniversaire de Ryanair à Paris-Beauvais, France Bleu Picardie vous offre chaque semaine un vol pour deux personnes.

Paris-Beauvais, un aéroport installé depuis bien longtemps en Picardie.

L'aéroport a été construit durant les années 1930 et ouvert en 1937. Son aménagement est mené par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Les alliés s'y installe à la fin de la guerre et il est ouvert en 1956 au trafic commercial. Durant les années 1960 et 1970, de petites compagnies britanniques relient Beauvais et certaines villes britanniques. En 1979 ouverture du premier terminal puis un second en décembre 2010.

Terminal 2 © Maxppp - Olivier BOITET

Enfin les vols s'ouvrent au plus grand nombre !

La compagnie irlandaise à bas coût Ryanair arrive le 1er mai 1997 et s'installe donc en proposant trois liaisons quotidiennes entre Beauvais et Dublin. C'est une formidable opportunité de développement pour l'Aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport accueille six compagnies aux cotés de Ryanair qui réalise 85 % du trafic de l'aéroport.

