556ème édition de la foire au jambon de Bayonne l'occasion de vous offrir des paniers garnis et des jambons de Bayonne.

France Bleu et le consortium du jambon de Bayonne s'associent pour le plus grand plaisir de vos papilles ! En effet à l'occasion de la 556ème édition de la foire au jambon de Bayonne qui se déroule durant le week-end de Pâques, jouez pour gagner votre jambon de Bayonne. Pour vous en faciliter la découpe ce dernier vous sera livré avec son présentoir et son couteau.

Rendez-vous du 26 au 30 mars durant notre émission de cuisine à 10h sur France Bleu ou jouez dès maintenant avec notre quizz jambon !