Gagnez votre abonnement saison au Biarritz Olympique avec France Bleu Pays Basque

Jouez et gagnez votre abonnement pour la saison 2017/2018 au Biarritz Olympique, votre place vous attend à Aguilèra avec France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque vous permet de suivre toute l’actualité de la Pro D2 de Rugby et vous offre tous les matchs du Biarritz Olympique en direct et en intégralité sur son antenne avec Amaïa Cazenave et Christian Bibal.

Pour bien démarrer la saison à domicile le B.O reçoit Béziers ce vendredi 1er septembre et vous serez dans les tribunes, et pour tous les autres matchs à domicile ce sera pareil, grâce à France Bleu Pays Basque ! C’est à vous de jouer pour remporter ce superbe cadeau qui vous offrira 14 affiches de rêve à Aguiléra grâce à votre abonnement saison.