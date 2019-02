Gagnez votre ampoule anti moustiques dans l'émission jardinage

se débarrasser des moustiques en un éclair ! Nouvelle ampoule LED 2 en 1 BARZONE

Avec l’arrivée des beaux jours, les moustiques s’invitent à la maison ou en terrasse et perturbent nos soirées avec leurs rondes incessantes et bourdonnantes. Pour éliminer ces insectes volants, BARRIÈRE À INSECTE lance BARZONE, une ampoule LED anti-moustiques 2 en 1.

Économique et sans produit chimique, cette ampoule A+ 2 en 1 éclaire et foudroie les moustiques et autres insectes volants ! Elle s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur (cuisine, terrasse, salle de bain, chambre d’enfants ...) et protège vos proches contre les moustiques !

Une solution lumineusement efficace

2 en 1, la nouvelle ampoule LED BARZONE éclaire la maison pendant que les UV bleus attirent les moustiques dans la grille et les éliminent. Pratique, elle possède de nombreux avantages :



• Économique, elle ne consomme que 9 kWh et délivre une intensité lumineuse de 600 lumens,

• Sans danger, elle ne nécessite pas l’utilisation de produits chimiques et ne dégage pas de gaz toxiques,

• Intérieur/Extérieur : elle s’utilise dans la maison et en terrasse pour une surface protégée jusqu’à 45 m2,

• Durable : elle a une durée de vie d’environ 13 ans,

• Elle s’installe à la place des ampoules traditionnelles à vis (E27 standard).

2 modes d’utilisation

• Lumière LED 600 lumens (60W) pour éclairer la pièce le soir + lumière UV bleue pour attirer et éliminer les moustiques.

• Lumière UV bleue uniquement, pour une nuit paisible à l’abri des moustiques.

Pour gagner votre ampoule, c'est très simple : il vous suffira d'appeler au 03 84 22 82 82 entre 9h et 10 heures ce samedi pour poser une question à notre expert jardin . Vous ferez alors partie du tirage au sort qui aura lieu en fin d'émission et si vous faites partie des gagnants, nous vous rappellerons.