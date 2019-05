Gagnez votre baptême en Montgolfière, en Hélicoptère et votre saut en parachute

Gagnez votre baptême de l'air en Montgolfière, en hélicoptère et votre saut en parachute

Semaine spéciale le Béarn vu du ciel ! Ecoutez France Bleu Béarn et gagnez jusqu'au samedi 1ier juin, votre baptême de l'air en Montgolfière avec Air Pyrénées Montgolfière, en Hélicoptère avec Héli-Béarn et même votre saut en parachute avec Paradise 64. Jouez au Jackpot à 8h20 et 17h20 !

Vous avez toujours rêvé de voler dans les airs ? France Bleu Béarn réalise votre rêve ! Toute cette semaine, faites le plein de sensations fortes. Découvrez le Béarn vu du ciel.

Gagnez votre baptême de l’air en Montgolfière

Vivez une expérience incroyable suspendue dans les airs, pour deux personnes avec Air Pyrénées Montgolfière au départ d’Arnos. Profitez à deux d’un moment inoubliable et de sublimes paysages ! Vous ne pourrez que vous émerveiller de la vue panoramique. Découvrez la magie de pouvoir flotter et de de vous sentir libre dans les airs. Sensations garanties ! Facebook officiel Air Pyrénées Montgolfière / 06 72 21 07 46 / contact@air-pyrenees-montgolfiere.com

Gagnez votre baptême de l'air en Montgolfière avec Air Pyrénées Montgolfière !

Gagnez votre saut en parachute en Tandem

Faites le plein de sensations fortes ! Adrénaline garanties avec Paradise 64 depuis l'Aérodrome de Lasclaveries. Pour vous ou pour faire plaisir autour de vous avec un cadeau exceptionnel, de 15 à 99 ans. Un cadeau unique pour un moment inoubliable, accompagné d'un Moniteur Tandem Brevet d'Etat. Vous allez survoler les Pyrénées, et ressentir des sensations hors du commun ! Un cadeau pour vous … ou pour faire plaisir autour de vous, à un proche qui à toujours rêver d’un saut en parachute ! Facebook officiel Paradise 64 / 06 03 95 68 40

Gagnez votre baptême de l’air en hélicoptère

Embarquez à bord d'un hélicoptère pour vivre une expérience unique à deux avec Héli-Béarn. Un magnifique cadeau pour soi ou pour faire plaisir autour de soi ! Profitez des Pyrénées vu du ciel, au départ de l’aérodrome Pau/Pyrénées. Avec la chaîne du massif des Pyrénées en arrière-plan, découvrez des paysages sublimes sous un angle nouveau ! Pour faire le plein de sensations et en prendre plein les yeux … grâce à une balade inoubliable. Facebook Officiel Héli-Béarn / 05 59 33 21 35 / info@helibearn.fr