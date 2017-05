Gagnez votre cadeau VIP à l'occasion de l'expo Autos Mythiques à Thionville

France Bleu Lorraine et Autos Mythiques vous offrent des balades en limousines avec repas au Seven casino d'Amnéville pour quatre personnes.

Auto-Mythiques revient à Thionville pour sa 3ème édition, parking E. Leclerc ZI du Linkling, le dimanche 4 juin de 8h à 18h ! Un rassemblement régional d'automobiles et de motos de collection et de prestige à ne pas manquer le dimanche de Pentecôte !

45 minutes de promenade pour arriver au restaurant Seven Casino d’Amnéville

Formule Repas + boissons pour 4 personnes offert par Seven Casino et Autos Mythiques

Les gagnants seront véhiculés dans une limousine de chez Lux Limousines (www.lux-limousines.com)

Une seule adresse d’enlèvement pour les 4 gagnants

Modèle de limousine selon disponibilité

Retour en 30 minutes

Dépose des 4 personnes à une seule adresse

Programme de l'expo Autos Mythiques le 4 juin 2017

L’événement est proposé par les associations Club 41 Metz sans frontière et La table ronde française, pour le plus grand plaisir des amateurs et spécialistes de belles cylindrées : voitures et motos de collection, de prestige, d'exception seront à découvrir.

Du côté des automobiles :

Des US cars toutes générations ; des anciennes avant 1950 ; des populaires avant 1985 ; des supercars, sports et prestiges.

Pour les fans de motos :

Des motos anciennes aux vintage d'aujourd'hui ; des US, européennes et japonaises de légende, d'exception et de caractère ; des sidecars ; des trykes et Can-Am Spyder et aussi Vespa et Solex...

Tombola : une moto à gagner !

Participez à la grande tombola et tentez de gagner une moto d'une valeur de 2495€ ! (Moto Mash 152cc Black Seven)

Restauration et animations sur place

