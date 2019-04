Gagnez votre carte de la région en relief avec 3Dmap

Passionnés de géographie et amoureux de la région, France Bleu Provence vous offre cette semaine des cartes en relief 3Dmap conçues en Vaucluse et fabriquées exclusivement en France.

Créées par deux frères vauclusiens, Julien et Romain Arlandis, les cartes 3Dmap, d'une dimension de 41 cm sur 61 cm, s'adressent autant au voyageur randonneur qui souhaite redécouvrir son périple et en garder un souvenir, que "l'enfant du pays" qui avec nostalgie pourra se replonger dans ses souvenirs, ainsi qu'à tous les curieux et passionnés de géographie. Esthétiques et ludiques, elles vous permettent de retrouver tous les sites naturels, sites classés, monuments, communes, lieux-dits et surtout les reliefs de la région. Vous pourrez ainsi caresser la Sainte-Baume, le Ventoux, les îles d'Or ou encore Sainte-Victoire.

Jouez et tentez de gagner la carte de votre choix

France Bleu Provence vous offre, au choix, l'une des 8 grandes cartes mises en jeu : les Massifs de Provence regroupant les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Verdon, le Queyras et l'Ubaye, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Remplissez le formulaire. Bonne chance !