Ulysse Voyages, Selectour, Costa Croisières et France Bleu Pays d'Auvergne organisent un jeu-concours avec à la clé deux billets pour embarquer sur la Croisière de l'Humour du 9 au 17 novembre 2018. Vous avez jusqu'au vendredi 8 juin pour candidater.

Comment participer ?

Il suffit de compléter le formulaire ci-dessous. Assurez-vous cependant que vous serez disponible du 9 au 17 novembre 2018, et que vous êtes en possession d'une carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou un passeport en cours de validité, complétée par une carte européenne d’assurance maladie.

Vous devez également préciser dans le formulaire avec qui vous allez partir. La personne désignée vous accompagnera lors de la finale qui aura lieu le vendredi 29 juin en direct d'Europavox lors d'une émission spéciale sur France Bleu Pays d'Auvergne et pourra vous aider à répondre aux questions que l'on vous posera au cours des différentes épreuves de cette finale.

A l'issue de cette émission, le duo gagnant sera annoncé sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne et sur la page Facebook de la radio.

Partez en croisière au départ de l'Auvergne

La Croisière de l'Humour vous emmène découvrir Venise, la Grèce et les trésors de l'Adriatique du 9 au 17 novembre 2018. Vos escales :

Venise : découvrez l’étonnante ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses places, de ses canaux et églises. Venise vous charmera par son passé glorieux avec la place Saint-Marc et le pont des Soupirs.

: découvrez l’étonnante ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses places, de ses canaux et églises. Venise vous charmera par son passé glorieux avec la place Saint-Marc et le pont des Soupirs. Bari : de nombreux trésors, avec son élégante promenade sinueuse qui mène jusqu’aux portes du port, ou à la basilique Saint- Nicolas, construite sous la domination normande. Et le célèbre château, ancien bastion de la vieille ville.

: de nombreux trésors, avec son élégante promenade sinueuse qui mène jusqu’aux portes du port, ou à la basilique Saint- Nicolas, construite sous la domination normande. Et le célèbre château, ancien bastion de la vieille ville. Athènes : depuis la colline de l’Acropole, offrez-vous une vue panoramique sur la capitale de la Grèce. Athènes est une ville pleine de richesses, tant au niveau monuments de l’antiquité, qu’en musées de renommée mondiale, ponctuée par de charmantes tavernes, de boutiques exceptionnelles, et de cafés chics.

: depuis la colline de l’Acropole, offrez-vous une vue panoramique sur la capitale de la Grèce. Athènes est une ville pleine de richesses, tant au niveau monuments de l’antiquité, qu’en musées de renommée mondiale, ponctuée par de charmantes tavernes, de boutiques exceptionnelles, et de cafés chics. Katakolon : à quelques pas du petit port, vous pourrez, si le cœur vous en dit, visiter le site archéologique de l’ancienne ville d’Olympie qui accueillit les premiers jeux olympiques.

à quelques pas du petit port, vous pourrez, si le cœur vous en dit, visiter le site archéologique de l’ancienne ville d’Olympie qui accueillit les premiers jeux olympiques. Kotor : une des charmantes villes littorales du Monténégro. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Kotor cultive une beauté discrète marquée par l’empreinte vénitienne de la renaissance et celle du baroque autrichien.

: une des charmantes villes littorales du Monténégro. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Kotor cultive une beauté discrète marquée par l’empreinte vénitienne de la renaissance et celle du baroque autrichien. Split : son centre historique est le résultat du croisement harmonieux de plusieurs styles. Il vous semblera un musée à ciel ouvert. Ce n’est pas pour rien que la ville a été incluse au patrimoine mondial de l’Unesco.

Embarquez à bord du Costa Luminosa

Transparence, jeux de lumière, éclat et modernité... Le Costa Luminosa, c’est tout cela à la fois... Un navire qui, dans chacun de ses espaces, révèle d’innombrables facettes. Ses 3 100 mètres de lampes LED et 120 lustres à pampilles en verre de Murano mettent en valeur des oeuvres telles que la Femme allongée de Botero, installée dans l’atrium Supernova. Votre voyage brille de tous ses éclats, tel un diamant sur la mer.

L’Humour en Mer vous présente ses artistes

Pierre Douglas © Maxppp - Jean-François Frey

Pierre Douglas pratique l’humour politique depuis plus de 40 ans sur toutes les scènes de France. Il actualise régulièrement ses sketches, chansons parodiques et revue de presse en regard avec les évènements. Il alterne one man show et pièces de théâtre et est bien incapable de savoir comment s’écrit le mot « retraite » tant que le public est heureux. Vous aurez plaisir à le retrouver sur scène rien que pour vous amis croisiéristes de « l’Humour en Mer ». Rires et amusements au rendez-vous lors de son spectacle.

Thierry Nadalini Jonglerie ? Magie ? Humour ? Qu’importe, lorsqu’il s’agit de surprendre, de divertir, de partager ! Thierry Nadalini use de vingt ans d’expérience de scène pour déclencher vos réactions et vos rires. Entre ses mains virevoltent les objets, entre ses lèvres s’organisent les bons mots, du sérieux à l’improbable, une succession de démonstrations pour rire et se divertir. Thierry vous offre un spectacle à la fois généreux, humain, percutant mais surtout magique ! A défaut de comprendre « les trucs et astuces », vos zygomatiques vont travailler et vous allez en prendre plein les yeux !!