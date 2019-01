Gagnez votre déjeuner VIP avec Emma et Gabriel de la série "plus belle la vie"

Emma et Gabriel de Plus Belle la Vie

En partenariat avec la Foire de Nîmes.

Gagnez un déjeuner VIP avec Emma et Gabriel de la série Plus Belle la Vie !

À l'occasion de l'édition 2019 de la Foire de Nîmes, qui aura lieu les 8, 9, 10 et février prochains, France Bleu Gard Lozère vous offre un déjeuner VIP avec Pauline Bression et Joakim Latzko alias Emma Rimez et Gabriel Riva de la série Plus Belle la Vie !

Le repas aura lieu le samedi 9 février, avant la séance de dédicaces organisée lors de la foire.

Comment jouer ?

À compter du lundi 4 février, et durant toute le semaine, Il vous suffit d'être attentif à l'antenne de France Bleu Gard-Lozère, et de suivre les instructions des animateurs pour téléphoner au standard téléphonique au bon moment, pour être sélectionné.

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 8 février à 8h40, en direct sur l'antenne.

Au programme de la 9e édition de la Foire de Nîmes

La Foire de Nîmes constitue et demeure l’un des événements incontournables du début d’année. Outre les bonnes affaires à réaliser, les achats malins, les trouvailles, la foire reste un rendez-vous unique de partage et d’échange.

Chaque année, près de 30 000 visiteurs foulent les 9000 m2 de la Foire de Nîmes. Leur objectif : réaliser un projet, trouver une inspiration, toucher, voir, découvrir les nouveautés…

Les temps forts

Face au succès rencontré, les visiteurs pourront retrouver l’espace gastronomie avec ses trois restaurants à thème (aligot/Aubrac, créole et brésilien), de la vente à emporter (gastronomie corse) et bien d’autres produits (champagne, vins, macarons, miel, charcuterie, fromages, pognes de Romans, fruits secs, foie gras, produits italiens, etc…) , sans oublier "l'espace camelots", où vous pourrez retrouver objets pratiques et insolites pour vous simplifier la vie au quotidien.