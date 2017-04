Gagnez votre dossard pour les Trail du Fort

Le 14 Mai 2017, soyez prêt pour la 14ème édition du Trail des Forts, Toujours plus « forts »

Le Trail des Forts confirme son statut de plus grande course de nature de l’est de la France.

En 2016, 3 800 coureurs se sont donnés rendez-vous sur les chemins bisontins, un nouveau record de participation qui confirme le statut de plus grande course nature de l’est de la france et un engouement croissant de la part des passionnés qui viennent de toute la France.

Épreuve décidément atypique, mixant harmonieusement nature et patrimoine, le Trail des forts de Besançon propose trois parcours de 48, 28 et 18 km qui se distinguent par leurs tracés techniques et leurs escapades historiques au cœur des fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, véritable régal pour les yeux et les sens. L’ensemble des coureurs ont accès à la célèbre Citadelle et son passage vertigineux avec vue sur l’arrivée, et le grand parcours propose même de relier l’intégralité des 8 forts du 18 et 19e siècles qui protègent la cité Vauban (plusieurs changements ont été opérés sur les parcours pour éviter les ralentissements).

Avec son site départ/arrivée au bord du Doubs, au centre-ville historique de la capitale bisontine, ville verte par excellence, le 14e Trail des forts de Besançon voit les choses en grand et sera à nouveau épreuve du Trail Tour national long 2017.

Nous vous rappelons que le certificat médical est un document obligatoire pour participer à l’épreuve.

Pour gagner votre dossard, pour la course des 10 kms, inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous

Informations

Le Dénivelé

• Dénivelé positif : environ 200 m

• Dénivelé négatif : environ 200 m

Le 10km est ponctué par 1 ravitaillement :

A venir

mâchon Franc-Comtois d’arrivée. Entre les ravitaillements : Les participants sont en complète autonomie. Chaque concurrent doit être en possession d’une réserve d’eau d’au moins 500ml entre chaque ravitaillement (porte gourde ou waterbag obligatoire). _*Temps maximum pour le 10km :

*Les coureurs n’ayant pas atteint les points de contrôles aux heures indiquées ne figureront pas au classement. Ils seront mis hors course. *Point de mise hors course:

*F) Citadelle: 15h15 – KM 9 *Venez retirer votre dossard au Site de la Friche Artistique de la Rodia à Besançon.

*_• Le samedi 13 Mai de 10h à 19h • Le dimanche 14 Mai à partir de 6h30

L’inscription comprend :

• Ravitaillements

• Cadeaux coureurs

• Une médaille finisher

• Un mâchon Franc-Comtois d’arrivée

• (Une buvette sera tenue sur place pour les accompagnants)