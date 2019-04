Gagnez votre dossard pour participer au Marathon Var-Provence Verte les 10, 11, 12 mai 2019

Inscrivez-vous pour participe à la 1ère édition !

Les 10, 11 et 12 mai prochains aura lieu la première édition du marathon Var-Provence, au cœur du pays provençal, à Brignoles et alentours. France Bleu Provence est partenaire de l'événement et vous propose de vous inscrire au tirage au sort ci-dessous pour tenter de remporter votre dossard !

Les inscriptions au tirage au sort ouvertes du 29 avril au 5 mai !

Participez à la course : inscrivez-vous !