On joue ensemble du lundi 1er au jeudi 5 octobre à 11h au « 24 gagnant » ! Qualifiez-vous pour la finale de vendredi sur France Bleu Périgord et gagnez votre drone Parrot MAMBO FPV pour pouvoir en totale immersion faire de belles photos et vidéos du Périgord

Facile à piloter, le Parrot MAMBO FPV, minidrone qui tient dans la main, prendra de merveilleuses photos du Périgord jusqu’à 100 mètres d’altitude avec sa caméra qui vous permettra de suivre depuis le sol en totale immersion et en temps réel vos images et vidéos avec son casque fourni. Cette caméra FPV associée au Parrot Cockpitglasses 2 révolutionnent l'univers de la course de drones et vous propulsent dans le cockpit du Parrot Mambo FPV

A vous de choisir parmi les 3 modes de pilotage, assisté, semi-assisté ou racing et un lieu de passage obligatoire pour gagner votre drone… le « 24 gagnant » du lundi 1er au jeudi 5 octobre à 11h sur France Bleu Périgord

Le drone peut immortaliser vos plus beaux moments. Il est idéal pour s'amuser en famille avec vos enfants et petits enfants. Voici un exemple du genre de vidéos que vous pourrez réaliser une fois que vous le maîtriserez.

⚽️⭐️⭐️ Ils sont arrivés! 🏆🇫🇷🎉

On en profite pour revenir sur cette soirée de fête vue du ciel grâce à notre reporter #ParrotANAFI !

Et vous, ou étiez-vous hier ? #Aboutlastnight#MerciLesBleus#ParisEstUneFete#FRACROFINAL2018pic.twitter.com/yS4iPbNAe5 — Parrot (@Parrot) July 16, 2018

A voir cette vidéo essai du Parrot MAMBO FPV réalisée par un Youtubeur