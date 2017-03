Gagnez votre forfait détente au naturel tout bio aux thermes Valvital de Montbrun les Bains

Du 27 au 31 mars 2017, jouez au TicTac Ô Tac et tentez de gagner chaque jour votre forfait demi-journée "Détente au naturel tout bio" avec modelage visage et corps aux huiles essentielles bio et accès à l'espace aqua-détente, aux thermes Valvital de Montbrun les Bains.

France Bleu Drôme Ardèche vous offre durant une semaine votre forfait 1/2 journée aux thermes Valvital de Montbrun les Bains en Drôme Provençale, au pied du Mont Ventoux, dans un village de charme.

Porche Montbrun les Bains en Drôme Provençale - M. Pedrotti

Ce forfait comprend 1/2 journée de soins avec un modelage du visage aux huiles essentielles bio de 20 minutes, un modelage aux huiles essentielles bio de 40 minutes et l'accès à l'espace aqua-détente où vous profiterez du sauna, du hammam, des 2 jacuzzis, de la piscine thermale,de la terrasse panoramique, du solarium.

Thermes Valvital de Montbrun les Bains - Jacuzzis - M. Pedrotti

Tentez votre chance au TicTac Ô Tac, le grand quizz contre la montre du lundi 27 au vendredi 31 mars entre 11H et midi. Chaque jour établissez le meilleur score en répondant correctement à un maximum de questions en 1 minutes chrono.

