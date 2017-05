Gagnez votre forfait détente et relaxation aux thermes de Vals Les Bains en Ardèche

Jouez au Tic Tac Ô Tac de France Bleu Drôme Ardèche du 8 au au 12 mai 2017 et gagnez votre forfait "Aquavolupté" aux thermes de Vals Les Bains. Détente et relaxation sous le soleil de l'Ardèche méridionale.

Pour gagner, tentez votre chance au Tic Tac Ô Tac, le grand quizz contre la montre de France Bleu Drôme Ardèche. Etablissez le meilleur des scores et chaque jour entre le 8 et le 12 mai, nous vous offrons votre forfait "Aquavolupté" 1 personne aux thermes de Vals Les Bains, comprenant les accès au hammam et spa, un bain parfumé, une douche thermale, un modelage du corps "Californien", en bénéficiant des bienfaits de l'eau thermale de Vals Les Bains.

Thermes de Vals Les Bains en Ardèche - V

Une journée idéale pour oublier ce printemps bien maussade et bien frais.

Le Tic Tac Ô Tac, du lundi au vendredi à 11H sur France Bleu Drôme Ardèche.