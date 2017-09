Gagnez votre forfait Escale lotus blanc aux thermes Valvital de Montbrun les Bains

Du 25 au 29 septembre 2017, jouez au TicTac Ô Tac et tentez de gagner chaque jour votre forfait demi-journée "Détente zen du bout des doigts" avec d’un gommage et un masque douceur aux fleurs de lotus, des mains et des pieds aux thermes Valvital de Montbrun les Bains.

France Bleu Drôme Ardèche vous offre durant une semaine votre forfait 1/2 journée aux thermes Valvital de Montbrun les Bains en Drôme Provençale, au pied du Mont Ventoux, dans un village de charme.

Porche ancien au coeur du village de Montbrun Les Bains en Drôme Provençale - M. Pedrotti

Ce forfait comprend 1/2 journée de soins avec un gommage et un masque douceur aux fleurs de lotus, des mains et des pieds, un modelage étoile (mains, pieds, trapèzes, cuir chevelu) au jasmin et fleurs de lotus, plus l’accès à l’espace aqua-détente (piscine thermale, sauna, hammam, jacuzzis, terrasse panoramique, cours d’aquagym et sport selon planning).

Sauna des thermes Valvital à Montbrun Les Bains - M. Pedrotti

Tentez votre chance au TicTac Ô Tac, le grand quizz contre la montre du lundi 27 au vendredi 31 mars entre 11H et midi. Chaque jour établissez le meilleur score en répondant correctement à un maximum de questions en 1 minutes chrono.