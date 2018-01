Nous vous faisons Rois et Reines sur France Bleu Limousin !

En partenariat avec le CFA le Moulin Rabaud à Limoges, nous vous offrirons votre galette des rois !

L'apprentissage à Limoges depuis 1974

La mission du CFA est de former les jeunes à un métier stable et durable par l’apprentissage.

En 33 ans, le Centre de Formation des Apprentis Le Moulin Rabaud a accueilli plus de 22 000 jeunes en provenance de plusieurs départements.

Aujourd’hui, 720 jeunes font confiance au CFA et suivent les formations .

Les apprentis du CFA Moulin Rabaud de Limoges - ©Le CFA Moulin Rabaud Site

Pour garantir la réussite de chacun, des objectifs pédagogiques précis sont fixés :

suivre l’évolution des métiers

vous enseigner les meilleurs savoir-faire professionnels

renforcer vos connaissances générales

75 professionnels mobilisés aux côtés des apprenants :

une équipe de direction

une équipe administrative et éducative

des équipes techniques

une équipe pédagogique composée de 35 enseignants (source CFA)

La tradition le 6 janvier

C'est l’occasion de « tirer les rois » à l’Épiphanie. Une fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette fève devient le roi (ou la reine) de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie puis choisit sa reine (ou son roi).

Différentes sortes de galettes selon les régions. - CC-Pixabay

Qu'elle soit "gâteau des rois" couverte de fruits confits, "couronne des rois" sous forme de brioche Limousine ou "galette parisienne" à base de frangipane, la galette est honorée par la majorité d'entre nous. Pour le plaisir du goût ou la découverte de la fève (sans forcément croire en cette fête chrétienne qui célèbre le Messie et les Rois mages).

Tentez votre chance !

Trois galettes par jour seront à gagner sur France Bleu Limousin. Restez à l'écoute et rendez-vous régulièrement sur notre page Facebook !

La remise des galettes aura lieu le mardi 16 janvier 2018 dans les locaux de La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Vienne, 12 avenue Garibaldi à Limoges.